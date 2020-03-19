ليبيا – إعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد أن هناك العديد من الهجمات نفذها الطرف الآخر بمحور الرملة ومحور عين زارة في ظل إنشغال الجميع بفايروس كورونا.

القايد أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنهم كانوا يعتقدون بأن المحاور ستشملها هدنة ذاتية للحماية من الفايروس الذي ينتشر بشكل عجيب وفي حال انتشاره بالمحاور لن يكون في صالح أي طرف.

وأضاف:” هناك تقصير من قبل غرفة العمليات المشتركة في إمداد المحاور المشتعلة بالذخيرة بشكل سريع، محور عين زارة لا توجد ذخيرة للمقاومة وينتظر الجندي لتصل الذخيرة هذا ليس بالجيد، تأخر وصول الذخيرة أدى لإرباك الكثير من المحاور لذلك يجب أن ارفع من معنويات المقاتل و لا أتركه إلا ان يلقي الضربات من العدو وينتظر إلى أن تأتيه الذخيرة هذا أمر معيب”.

ونوّه إلى أن غرفة الطوارئ في مصراته لم تتلقى للآن أي من المساعدات التي من المفترض أن تصلها، معتبراً أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) تستغل انشغال العالم بفيروس كورونا والحكومة لديها إلتزامات كثيرة.

كما استطرد حديثه:” كل الجنسيات موجودة في محاور القتال واضح أنها في عين زارة و حاولت التقدم هم واضح تزويدهم بعتاد كبير من الذخيرة ، قذائف هاون 120 تسقط في المحور هذا ليس بالأمر الهين، القصف العنيف عمل جبان أرادوا أن يبدأوا الأمر بالقصف حتى ترجع القوات الأخرى للخلف وهذا ما حدث”.

وقال إن محور عين زارة به كثافة سكانية كبيرة والخطط العسكرية هي حرب شوارع أكثر منها كخطط في محاور مفتوحة والقصف بها يؤثر جداً نتيجة تواجد بعض المدنيين، منوهاً إلى أن محور الرملة مفتوح وقد تكون فيه العمليات العسكرية أكثر إنضباط لكن في محور عين زارة من السهل إستهداف المدنيين كما يفعلون في ضواحي طرابلس حسب زعمه.

وذكر في ختام حديثه أن منظومات الدفاع الجوي بطرابلس ومصراته تستطيع التصدي لما وصفه بـ”طيران حفتر” (السلاح الجوي الليبي) لهذا لا يمكن الإقتراب إلى محور بوقرين وغرب سرت لأنها تخشى المنظومات.