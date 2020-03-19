موسكو – تم تأجيل فعاليات مهرجان موسكو السينمائي الـ42 ليقام في موعد آخر لعدم رغبة منظميه بتعريض المشاهدين والضيوف لخطر االعدوى بفيروس كورونا.

أعلن ذلك رئيس مهرجان موسكو السينمائي، نيكيتا ميخالكوف، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 17 مارس.

وكان يفترض أولا أن يعقد المهرجان في 22 – 29 أبريل المقبل في موسكو. إلا أن قرارات الحكومة الروسية التي فرضت قيودا على إقامة الفعاليات بمشاركة عدد يزيد عن 50 شخصا أجبرت لجنة تنظيم المهرجان على تأجيل إقامته إلى موعد سيعلن عنه لاحقا.

يذكر أن القيود التي فرضتها الحكومة الروسية سيسري مفعولها لغاية 1 مايو المقبل.

وأعاد، نيكيتا ميخالكوف، إلى الأذهان إغلاق البلدان والمدن الكثيرة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، لذلك فإن الحكومة الروسية اتخذت قرارا بالحد من دخول المواطنين الأجانب إلى روسيا.

جدير بالذكر أن مهرجان موسكو السينمائي يعتبر من أهم المهرجانات السينمائية العالمية. ويعود تاريخه إلى عام 1935 حين أقيم المهرجان السينمائي الأول، ثم استأنف أعماله عام 1959 وبدأ يقام مرة كل عامين. واتخذ عام 2000 قرار بإقامة مهرجان موسكو السينمائي كل عام.

المصدر: تاس