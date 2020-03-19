إيطاليا – أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل جرافينا، أن منافسات الدوري المحلي “كالتشيو”، ستستأنف في بداية شهر مايو.

وقال جرافينا في تصريحات صحفية أمس الأربعاء: “لا أريد حتى التفكير بأننا لن نستأنف الدوري، سيكون هذا الأمر مقلقا بالنسبة لي ولبلادي”.

واستطرد: “نعمل على فرضية العودة إلى خوض المباريات في 3 مايو المقبل، وإنهاء المسابقات المحلية في غضون شهرين على الأكثر”.

واختتم: “إلغاء المسابقات أمر غير وارد على الإطلاق، وفي حال لم نتمكن من استئناف المسابقات فسنتجه إلى خيارات أخرى”.

وأكد وزير الرياضة الإيطالي، فينتشينزو سبادافورا، كلام جرافينا، بأن مباريات الدوري الإيطالي قد تستأنف في الثالث من مايو المقبل، ولكن هناك احتمالية بلعب المباريات بدون حضور جماهيري.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن في العاشر من الشهر الجاري، تعليق كافة الأنشطة الرياضية في بلاده، بما فيها مباريات “الكالتشيو”، وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

المصدر: وكالات