ليبيا – طالبت وزارة داخلية الوفاق برئاسة عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا في بيان لها اليوم الخميس المواطنين بمزيد من الحرص واليقظة لمواجهة فيروس كورونا، داعية إلى إتباع قواعد السلامة العامة تلافياً لأي إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في العديد من البلدان رم الآليات المرصودة لوقف تفشيه.

وناشدت الوزارة كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام المطلق بقواعد السلامة الصحية وتجنب قدر الإمكان الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى ، داعيةً إياهم إلى عدم التواجد في الأماكن التي بها تجمعات كالفضاءات الترفيهية والحدائق العامة والمرافق التي تشهد ازدحاما كبيرا للمواطنين .

وطالبت الوزارة بالتخلي مؤقتا على بعض العادات لا سيما الاجتماعية منها والتي من شانها أن تكون بيئة ملائمة للإصابة بعدوى الفايروس واتباع الارشادات التي تقدمها الجهات الصحية المختصة للوقاية من خطر هذا الفيروس ومنع انتشاره.

يشار إلى أن بلدية تاجوراء في طرابلس قد إتخذت اجراء أحادي وأعلنت حظر للتجول في نطاق البلدية من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً ، كما طالب عمداء بلديات طرابلس المركز، وسوق الجمعة، وحي الاندلس، وعين زارة، أبوسليم من مديرية أمن المدينة بفرض حظر للتجول دون الإشارة إلى داخلية الوفاق.