فلسطين – عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، الخبير السويسري، فيليب لازاريني، بمنصب المفوض العام للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأعلن المتحدث الرسمي بامس الأمين العام للمنظمة العالمية، ستيفان دوجاريك، للصحفيين أمس أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لـ”الأونروا”، مشيرا إلى أن لدى لازاريني، الذي يتولى حاليا منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، خبرات تزيد من 30 عاما في تقديم المساعدة الإنسانية وتنسيق الجهود الدولية خلال مختلف النزاعات وبعدها، ضمن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي القطاع الخاص.

وشكر دوجاريك المفوض العام بالنيابة للوكالة الأممية، البريطاني كريستيان ساوندرز، على مساعيه، مؤكدا أنه سيواصل العمل في الوكالة تحت قيادة لازاريني، دون الكشف عن موعد تسلم الخبير السويسري رسميا منصبه الجديد.

وقدم المفوض العام السابق لـ”الأونروا”، السويسري، بيير كرينبول، استقالته إلى غوتيريش في نوفمبر الماضي، عقب إيقافه عن العمل على خلفية اتهامه بسوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية وقمع معارضة مشروعة، بما يشمل قضايا تحرش جنسي، وذلك في وقت تمر فيه الوكالة بأزمة مالية عميقة تسبب فيها قرار الولايات المتحدة تجميد دعمها المالي لها.

المصدر: أسوشيتد برس