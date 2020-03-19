ألمانيا – تبرع لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم، بـ2.5 مليون يورو لمكافحة الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن، أمس الأربعاء، مدير المنتخب أوليفر بيرهوف.

وقال بيرهوف في مؤتمر صحفي عبر الفيديو شارك فيه مدرب المنتخب، يواكيم لوف :”أنا على اتصال مع اللاعبين، وقررنا منح مساعدة فورية بقيمة 2.5 مليون يورو”.

وأضاف بيرهوف: “حصل اتفاق سريع جدا حول رغبتنا في القيام بلفتة كفريق”.

ومن جهته، قال الحارس المخضرم وقائد المنتخب الألماني، مانويل نوير، في شريط فيديو على صفحته في موقع “إنستغرام”: “يجب أن نعتني ببعضنا البعض في أوقات كهذه. نحن في المنتخب الوطني نفكر وسنتبرع من أجل قضية حسنة”.

ونشر لاعبون آخرون مثل يوشوا كيميش، وليون غوريتسكا، من بايرن ميونخ، وماتياس غينتر، من بوروسيا مونشنغلادباخ، فيديوهات مماثلة.

ولم يحدد اللاعبون شكل التبرع، لكنهم وجهوا متابعيهم إلى منصة “فير هيلفن” الهادفة للتنسيق بين المتطوعين في ألمانيا أثناء الأزمة.

المصدر: وكالات