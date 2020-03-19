ليبيا – عقدت لجنة الأزمة المكونة من رئيس مجلس الدولة الإستشاري و رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب الموازي بطرابلس ووزير داخلية الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ورئيس ديوان المحاسبة بطرابلس ورئيس جهاز الرقابة الإدارية بطرابلس .

الإجتماع تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة لبحث تطورات الموقف العسكري بالنسبو لمسلحي الوفاق وخطط تعزيز الأمن في العاصمة طرابلس ومحيطها بالإضافة إلى متابعة سير العمل في اللجان المشكلة للتصدي لوباء كورونا وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات.

وناقش الحاضرون تشكيل لجنة فنية من المؤسسات الدولية المختصة وتحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة واردات ومصروفات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.