ليبيا – أكد الوكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النوابالمصري أحمد فؤاد أباظ خطورة تصريحات اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش التي أكد فيها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل ما يقرب من 7500 مرتزق إلى الأراضي الليبية وهناك عشرات المرتزقة الذين يجرى تدريبهم فى غازى عنتاب تجهيزا لنقلهم إلى طرابلس،مشيراً إلى أن قادة المرتزقة السوريين يحصلون على ملايين الدولارات وأنه يجري نقل ما يقرب من 400 مرتزق سورى إلى طرابلس أسبوعيا.

أباظة وفي بيان له نشره موقع “صدى البلد” أمس الأربعاء قال إن هذه التصريحات تؤكد مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أن النظام الإرهابي التركي ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان لم يجرؤ على إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا بسبب معارضة الشعب التركي لسياسات أردوغان الذى استعان بالدواعش والمرتزقة داخل سوريا وبدأ فى نقلهم إلى ليبيا والحقيقة الثانية تؤكد أن النظام القطرى الإرهابي ممثلا في أمير الدم والإرهاب هو من يقوم بدفع الفاتورة المالية من مليارات الأوراق الخضراء الدولارية لسيده ومولاه أردوغان.

وأضاف النائب أن الحقيقة الثالثة هي نجاح وقدرة الجيش الليبي فى الدفاع عن ليبيا وسحق إرهابيي وغزاة ومرتزقة أردوغان،مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك تأكيد المسمارى أن قوات الجيش الليبي تمكنت من قتل عدد من المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا وأن ما يقرب من 190 مرتزقا سوريا تمكنوا من الانتقال إلى أوروبا من ليبيا.

وطالب أباظة المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسئولياته تجاه الأوضاع الصعبة داخل ليبيا ومواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى يقوم بها النظام الإرهابي التركي داخل ليبيا،مناشدا الشعب الليبيي الوقوف مع مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لإنقاذ ليبيا من الإرهاب والميليشيات المسلحة الإرهابية حتى تخرج ليبيا من هذه الأوضاع المأساوية.