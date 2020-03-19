ليبيا – أعلن جهاز الحرس البلدي مصراتة أنه سيبدأ اليوم الخميس بإغلاق المنتزهات وصالات الأفراح والأسواق والمطاعم والمقاهي حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

الجهاز أوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء أن قرار الإغلاق يأتي بناءً على قرار المجلس الرئاسي رقم “2” للعام الحالي بشأن إتخاذ بعض التدابير اللازمة للوقاية من وباء كورونا.

وأشار جهاز الحرس البلدي إلى أن سيتم التعاون مع مديرية أمن مصراتة بخصوص الدوريات والمتابعة والضبط وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين منه، معرباً عن أمله بأن يتعاون الجميع لما فيه سلامة وخير الوطن والمواطن.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.