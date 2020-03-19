ليبيا – عقد مجلس وزراء الوفاق أمس الأربعاء اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحضور النائبين أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة و الوزراء المفوضين وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

المجلس أعتمد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام الجاري حيث أطلع السراج الوزراء المفوضين عما جرى خلال اجتماعه مع عمداء البلديات الذي تناول فيه عددًا من القضايا من بينها الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا وتوفير احتياجات النازحين والتعامل مع تكدس القمامة وموضوع نقل الاختصاصات للبلديات وفقًا لقانون الإدارة المحلية ومشروع اللائحة المالية للبلديات.

وتداول المجلس تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لبحث استكمال الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها موضوع رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا البرنامج.

ووافق المجلس خلال هذه الجلسة على تشكيل مجلس المنافسة وفقا لأحكام القانون التجاري والذي عرضه وزير الاقتصاد المفوض الذي أكد على أهمية هذا المجلس لتحقيق متطلبات المرحلة الاقتصادية القادمة.