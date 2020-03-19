مصر – أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما وصلت حالات الشفاء منه إلى 28.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد، إن “مصريين من المصابين بفيروس كورونا المستجد خرجا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية”.

وأوضح أن الحالات الجديدة تشمل أجنبيين اثنين و12 مصريا، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا”.

وذكر أن إجمالي الإصابات المسجلة في مصر بلغ 210 حالات بينهم 28 حالة شفيوا، و6 حالات وفاة.

المصدر: وكالات