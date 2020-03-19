أثينا – بدأت، صباح اليوم الخميس، مراسم تسليم الشعلة الأولمبية طوكيو 2020، في أثينا، دون حضور جمهور.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها معظم دول العالم، خلال الفترة الحالية، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص، حسب موقع “وورلد أو ماتر” العالمي.