بكين – افادت الجمعية الصينية للموانئ والمرافئ، إن حجم الشحن والتفريغ لموانئ رئيسية في البلاد، واصل زيادته في الأسبوع الماضي، مع ارتفاع وتيرة النشاطات الاقتصادية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، الخميس، عن الجمعية قولها إن الأسبوع الممتد بين 9 ـ 15 مارس/ آذار الجاري، شهد ارتفاع حجم الشحن والتفريغ لموانئ رئيسية بنسبة 1.1 بالمئة، عن الأسبوع السابق له.

وذكرت أن أعمال البناء وخدمات نقل الركاب استؤنفت بشكل طبيعي، بعد أن تأثرت بشدة جراء تفشي فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، ارتفع حجم الشحن والتفريغ عبر الحاويات في 8 موانئ ساحلية رئيسية للتجارة الخارجية، بنسبة 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي، “وسجلت نصف الموانئ في البلاد نموا على أساس أسبوعي”.

وأضافت الجمعية أن حجم استهلاك الفحم اليومي في 6 مجمعات طاقة ساحلية بالبلاد، بلغ 556 ألف طن الأسبوع الماضي، بزيادة 6 بالمئة عن سابقه.

وتوقعت أن تستورد الشركات الصينية مزيدا من النفط الخام في الأسابيع القادمة، وسط تقلبات أسعار النفط العالمية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات عدم تسجيل أي إصابة محلية جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، إلا أنها أحصت 34 حالة لوافدين من خارج الصين.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

الأناضول