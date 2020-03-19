ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ أمس الأربعاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في تونس “ندرياس راينيكي”.

اللقاء بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مختلف أوجه التعاون التونسي الألماني وكذلك الدعم الذي يمكن أن تقدمه ألمانيا لتونس على المستوى الثنائي وفي إطار مؤسسات الإتحاد الأوروبي.

وتطرق اللقاء إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الوضع في ليبيا وكيفية تضافر جهود البلدين من أجل الدفع نحو حل سياسي لهذه الأزمة.

وفي ظل اتساع رقعة تفشي فيروس “كورونا” في عدد من دول العالم أكد الجانبان على أهمية تركيز الجهود الثنائية للحد من تداعيات هذه الجائحة العالمية.