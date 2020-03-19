ووهان الصينية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة اليوم لأول مرة منذ تفشي الفيروس

ووهان الصينية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة اليوم لأول مرة منذ تفشي الفيروس

الصين – أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية أنها لم تسجل أي إصابات جديدة للمرة الأولى منذ تفشي المرض، في حين ارتفعت الحالات القادمة من الخارج بنسبة قياسية للتصدر الإصابات في العاصمة بكين.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد إن الصين شهدت يوم الأربعاء 34 حالة إصابة مؤكدة ، أي أكثر من الضعف مقارنة بـ 13 حالة في اليوم السابق.

من بين 34 إصابة مستوردة ، شكلت بكين 21 حالة ، وهو رقم قياسي يومي للمدينة.

وقالت هيئة الصحة في بيان يوم الخميس إن هذا يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى الآن إلى 80928 حالة.

ووصل عدد الوفيات من تفشي المرض في الصين إلى 3245 شخصا حتى نهاية يوم الأربعاء ، بزيادة ثمانية مقارنة باليوم السابق.

المصدر: رويترز