العراق – أعلن مسؤول عسكري كبير بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة امس عن تعليق تدريب القوات العراقية بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وتتزامن هذه الخطوة مع خفض أعلن عنه هذا الأسبوع لقوات التحالف في العراق.

وقال المسؤول العسكري بالتحالف إنه كان من المقرر استئناف التدريب بشكل كامل لكن المخاوف من فيروس كورونا أوقفته مجددا.

وصرح بأن القوات العراقية أوقفت التدريب لأنها تتجنب التجمعات الكبيرة لمنع انتشار الفيروس.

ويقول مسؤولو التحالف إن خفض عدد القوات وإعادة توزيع الوحدات على عدد أقل من القواعد العراقية، يرجع إلى أن القوات العراقية أصبحت شبه قادرة على احتواء التهديد الذي تمثله فلول تنظيم “داعش” في بلدهم.

جدير بالذكر أن التحالف علق التدريب في يناير عندما زادت الهجمات الصاروخية إثر مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقائد العراقي البارز أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

وفي سياق متصل بتعليق التدريب، أفادت وزارة الصحة العراقية بأن عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 192 بينها 12 حالة وفاة.

المصدر: رويترز