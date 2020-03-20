العراق – استقبل رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، امس الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.

وذكر بيان لمكتب الزرفي أن “رئيس الحكومة المكلف أكد خلال اللقاء عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين قادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين”.

وأضاف نقلا عن الزرفي أن “الحكومة التي يتطلع لتشكيلها ستسعى لتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد وإجراء انتخابات نزيهة عادلة في أقرب موعد ممكن”.

من جهتها، أعربت بلاسخارت عن “دعم البعثة الأممية لجهود تأليف الوزارة الجديدة، والمساعدة في تذليل العقبات”.

وشددت الممثلة الأممية وفقا للبيان على “ضرورة توفير الأجواء المناسبة التي تمكن الحكومة الجديدة من القيام بواجباتها”.

المصدر: RT