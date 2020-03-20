ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التي شكلها المجلس برئاسة وزير صحة الوفاق والتي تضم ثمانية وكلاء وزرات ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الامراض ومدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بحضور وزير المالية المفوض ووكيل وزارة الصحة.

الإجتماع إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الاستراتيجية العامة لمجابهة جائحة كورونا التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الامراض والخطط التنفيذية المنبثقة عنها.

واطلع السراج على آليات التنسيق في الإجراءات بين اللجنة ومختلف قطاعات الدولة وتفاصيل التدابير والإجراءات الاحترازية العلاجية والوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة.

وناقش السراج سبل توفير الاحتياجات العاجلة وتسريع إجراءاتها والتنسيق من الناحية المالية مع الداعمين الرئيسيين وهما الشركة الليبية القابضة للاتصالات وصندوق التضامن الاجتماعي.

رئيس المجلس الرئاسي قال خلال الاجتماع إن الاحتواء السريع لهذا الخطر يكمن في تكامل وتكاتف جهود الدولة والتزام المواطنين الكامل بطرق الوقاية والإجراءات والتعليمات التي تُعلن عنها السلطات المختصة.

ومن ناحية ثانية،بحث الاجتماع الحلول الممكنة لموضوع الليبيين العالقين عند الحدود البرية.

وبدوره،أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الامراض بدر الدين النجار بأنه تم تنفيذ الإجراءات التي أعلنها السراج في كلمته إلى الشعب الليبي بشكل جيد وعبر عن رضاه من استجابة المواطنين.