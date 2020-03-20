وقال خادم الحرمين الشريفين: “لقد تعودتم مني على الصراحة، لذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله، المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة فيروس كورونا”.

وأكد العاهل السعودي في الوقت نفسه، أن هذه المرحلة الصعبة لن تستمر، قائلا: “نواصل العمل الجاد في هذا التوقيت لمواجهة أزمة كورونا.. المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم ستمضي”.

واستطرد قائلا: “إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم”.

كما أكد “حرص الدولة الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية”.

وختم كلمته بالقول: “سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية”.

يشار إلى أن السعودية سجلت 274 حالة مصابة بفيروس “كوفيد 19”.

ولمواجهة الفيروس، اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة، بهدف مكافحة الفيروس المستجد، من بينها تعليق دخول المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وتعليق الدراسة والدروس العلمية مؤقتا، إضافة إلى إيقاف الرحلات الجوية والبحرية مع هدد من الدول.

كما جرى تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب، وإيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، إضافة إلى إلزام جميع المسافرين القادمين إلى المملكة الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة، أو التعرض لغرامة مالية ضخمة تصل إلى نصف مليون ريال.