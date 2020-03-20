ليبيا – أفادت السفارة الليبية في إيطاليا أنها قامت بحجز فندق كامل بالعاصمة الإيطالية روما يشمل خدمة إعاشة كاملة للعائلات والشباب الذين تقطعت بهم السبل.

السفارة ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أنه سيتم حجز فنادق في أكثر من مدينة إذا لزم الأمر،مشيرةً إلى أنها بدأت بتسكين العائلات والشباب ممن انقطعت بهم السبل في إيطاليا حيث ستقوم ايضا بتوفير وسيلة مواصلات للوصول الى روما.

كما نوّهت إلى أنها مستمرة في حملتها في ظل هذه الظروف خدمة لأبناء الجالية الليبيةكما خصصت السفارة خط واتس اب للتواصل مع المواطنين الليبيين في إيطاليا” 00393476388880″