ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس مكالمة هاتفية من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي ذكر أن المكالمة الهاتفية عالجت عددا من القضايا ذات الصلة بالتعاون الثنائي حيث تبادل الرئيس السيسى والمستشارة ميركل وجهات النظر بشان العديد من الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ولا سيما اخر التطورات في القضية الليبية في ضوء نتائج مؤتمر برلين.

ومن جانبه، أكد السيسي تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد،معرباً عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

ومن جهتها، أعربت المستشارة ميركل عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف مما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.