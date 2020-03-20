روسيا – بحث الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، في اتصال هاتفي، امس الخميس، الوضع في مجال مواجهة وباء كورونا، حسبما أوردت الرئاسة الروسية، في بيان.

وأفاد الكرملين أن الرئيسين “بحثا وبشكل معمق الوضع حول وباء كورونا، علما أن روسيا والصين تعاونتا بشكل وثيق في مكافحة العدوى”. وأشارت الرئاسة إلى أن “الجانب الروسي قيم عاليا النتائج التي حققتها قيادة جمهورية الصين الشعبية والشعب الصيني أجمع في مواجهة انتشار المرض”.

وأضاف البيان أن بوتين وشي دعوا إلى مواصلة تقديم المساعدة وتعميق التعاون بين البلدين “في مجال الطب وتحضير الأدوية”، كما أنهما “تبادلا الآراء حول جوانب أخرى عدة حول تطوير العلاقات الروسية الصينية الودية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال التلفزيون الصيني أن شي تلقى من بوتين اتصالا هاتفيا، دون ورود تفاصيل.

المصدر: إنترفاكس