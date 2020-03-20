المركزي الروسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

المركزي الروسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

روسيا – قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية في مستواها الحالي البالغ 6% سنويا.

وقال المركزي في بيان صدر عنه اليوم، إنه تقرر الحفاظ على مستوى سعر الفائدة في ظل تطور الأحداث في العالم، مع وجود انحراف كبير عن السيناريو الأساسي لتوقعاته.

كذلك لم يستبعد المركزي تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد في الربع الثاني من العام الجاري، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وجاء قرار المركزي الروسي متوافقا مع توقعات معظم المحللين الروس، الذين أشاروا إلى أن المركزي سيبقي على مستوى الفائدة دون تغيير.

ويأتي قرار المركزي وسط انخفاض سعر صرف الروبل وانهيار أسعار النفط، وانتشار فيروس كورونا، وقال المحللون إن المركزي سيلجأ إلى هذا القرار لأنه بحاجة لأن يوازن بين انخفاض الروبل والتهديدات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم، على خطى الأسواق العالمية، وصعود أسعار النفط.

وبلغ مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 15:22 بتوقيت موسكو، 2380 نقطة، بزيادة نسبتها 4.58% عن الجلسة السابقة.

كذلك صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.78% إلى 945 نقطة، وفقا لما أظهره موقع بورصة موسكو.

أما في سوق العملات، فقد جرى تداول العملة الروسية اليوم عند مستوى 79 روبلا للدولار الأمريكي الواحد، أما العملة الأوروبية فعند مستوى 84.99 روبل لليورو.

المصدر: RT + “نوفوستي”