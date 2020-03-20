ليبيا – طمأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المواطنين بأن الوضع في ليبيا جيد،لافتاً إلى أنه يتابع تطورات الوضع الصحي على مدار الساعة وانعكاساته على كافة مناحي الحياة اليومية للمواطن من خلال رئاسة مجلس الوزراء والوزرات المختصة واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الذين يبذلون قُصار جهدهم مع الأطباء والمختصين بكافة المرافق الصحية وبدعم ومساندة من القوات المسلحة.

المستشار صالح دعا في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي لمجلس النواب أمس الخميس الشعب إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لديهم الذي يُمثل العامل الأكبر للوقاية من الأمراض والأُوبئة،مطالباً إياهم الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت وتُتخذ تباعاً حسب تطورات الأوضاع .

وأضاف:”هذه الاجراءات غير كافية دونما تعاون من المواطنين وتطبيقها بشكل كامل والتقيد بها رغم قسوتها إلا أننا سنقي بلادنا ونخفف من وقع المُصاب علينا جميعاً في حال وقوعه لا قدر الله”.

وتابع:”كما أدعوكم جميعاً لوحدة الصف والتكاتف والحرص على انفسكم واهلكم بالالتزام بإجراءات حظر التجول وعدم الخروج من بيوتكم الا لقضاء الحاجات الضرورية والتقيد بالإجراءات المتخذة من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزراتي الصحة والداخلية والجهات المخولة رسمياً وعدم الانجرار وراء الشائعات وعدم الشعور بالخوف، فبالتزامنا جميعاً ووعينا نستطيع تجاوز هذه المحنة بإذن الله “.

كما طالب كافة الجهات المسؤولة عدم التهاون أو التساهل واتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة تجاه كل من يخالف تطبيق الاجراءات المتخذة للتصدي لهذا الوباء وكل من يُعرض حياته للخطر ويُهدد سلامة المواطنين .

رئيس مجلس النواب دعا كافة أبناء الشعب الليبي إلى التضرع الى الله عز وجل بالدعاء أن يحمي ليبيا وسائر بلاد المسلمين.