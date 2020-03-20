ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن إجراء انتخابات برلمانية غير ممكنة في ظل عدم القضاء على الجماعات الإرهابية في ليبيا.

الميهوب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن أي خطوة سياسية دون سحب سلاح الجماعات المؤدلجة والإرهابية هو عبث لن يقدم أي جديد على أرض الواقع.

وتابع أن هناك بعض المحاولات الأممية خاصة بعد تولي ستيفاني ويليامز للبعثة في الوقت الراهن إلا أن الأمر لم يصل إلى البرلمان بشكل رسمي حتى الآن.

وحول موقف لجنة الأمن القومي من التحركات الهادفة لإجراء انتخابات برلمانية هذا العام، أكد الميهوب أن اللجنة ترفض مثل هذا المقترح قبل القضاء على الإرهاب.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي رأى أن الجسم السياسي الشرعي الوحيد في ليبيا هو البرلمان المنتخب، مشيراً إلى أن هناك محاولة حل الأجسام السياسية في ليبيا والحديث عن انتخابات برلمانية جديدة تهدف لإفقاد الجيش شرعيته السياسية وأنها لعبة يتحرك من خلالها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.