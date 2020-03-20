اول رسالة من ماتويدي بعد اصابته بكورونا

اول رسالة من ماتويدي بعد اصابته بكورونا

إيطاليا – بعث لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بليز ماتويدي، برسالة بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، يوم أمس .

وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا رسميًا مساءً، أكد من خلاله إصابة ماتويدي بالفيروس وهي ثاني الحالات بعد المدافع، دانييلي روجاني.

وغرد الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتعليق على إصابته وكتب:

“أنا إيجابي.

أنا إيجابي، أنا قوي، وروحي المعنوية جيدة.

أنا إيجابي، ومتأكد من قدرتنا على عبور هذا الاختبار القوي.

شكرًا كل من دعمني بالرسائل، علينا أن نحافظ على سلامتنا وصحتنا.

أنا إيجابي، هيا بنا لنفعل ذلك”.

وكالات