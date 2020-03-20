ليبيا – وجه عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا كتاباً إلى رؤساء الأجهزة والمصالح ومدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب ومدراء الامن بالمناطق ورئيس قوة العمليات الخاصة.

باشاغا طالب في نص الكتاب بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جميع المؤسسات الصحية بالمدن الليبية والعمل على استمرار عملها وتكثيف الدوريات وتواجدها لدعم الفرق الطبية بأداء مهامها والتصدي لأي شخص يحاول إيقاف عمل المؤسسة وإحالته للنيابه.

ويأتي الكتاب بالإشارة إلى منشور رئيس المجلس الرئاسي بشان تشكيل لجنة للتصجي لوباء كورونا وإلى كتاب منظمة الصحة العالمية برفع الفيروس إلى درجة الجائحة العالمية.