روسيا – بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عبر الهاتف، الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا، حسبما أورد الكرملين، اليوم الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، في بيان، إن الرئيسين اتفقا، خلال الاتصال الذي بادر إليه الجانب الكازاخستاني، على “تكثيف التعاون في مجال مكافحة الوباء والتنسيق الوثيق في حل المشكلات التي يواجهها مواطنو البلدين بسبب التقييدات المفروضة”.

وكان توكاييف وقع في 15 مارس الحالي، مرسوما بفرض حالة الطوارئ في جميع أراضي كازاخستان حتى يوم 19 أبريل المقبل، بسبب وباء كورونا، إضافة إلى قرار حجر العاصمة نور سلطان ومدينة ألماتي (كبرى مدن البلاد) صحيا، اعتبارا من يوم 19 مارس.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كازاخستان 49 حالة، منها 22 في مستشفيات ألماتي و25 في نور سلطان وحالتان في مدينة كاراغاندا (شمال).

وسجلت في روسيا، حتى الآن، 199 حالة إصابة بالفيروس المذكور.

وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، بصورة رسمية، تحول انتشار فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي. وحتى الآن جرى تسجيل أكثر من 200 ألف حالة إصابة به في حوالي 160 دولة، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الإصابة بهذا الفيروس 8 آلاف شخص .

المصدر: تاس