فر نسا – أعلن الاتحاد‭‭ ‬‬الأوروبي للرياضات المائية، أنه قرر تأجيل البطولة الأوروبية للرياضات المائية المقررة في هنغاريا ما بين 11 و24 مايو المقبل إلى أغسطس بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية، باولو باريلي، في بيان اليوم الجمعة، إنه من الممكن أيضا تأجيل البطولة إلى العام المقبل إن لم يطرأ تحسن على الوضع.

وأوضح: “في هذه المرحلة من الصعب إن لم يكن من المستحيل التخطيط ضمن إطار زمني محدد”.

وأضاف المسؤول “لذا فقد اتفقنا مع المنظمين الهنغاريين على إعادة النظر في الموقف في أواخر مايو أو بداية يونيو حتى يتسنى لنا التحقق من مدى إمكانية تأكيد المواعيد واعتبارها رسمية”.

ومن جهة أخرى، قال وزير الرياضة الهنغاري توندي سابو، إنه لا يمكن إقامة البطولة في ظل الظروف الحالية حيث لن يسمح للجمهور بالتواجد بأعداد كبيرة، في حين لن يتمكن الرياضيون من الاستعداد جيدا للمنافسة.

وتقرر مبدئيا تأجيل البطولة لتقام ما بين 17 و30 أغسطس المقبل، أي بعد أسبوع واحد من اختتام منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو.

المصدر: رويترز