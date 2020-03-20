روسيا – أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن علماء بلاده يختبرون حاليا 6 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، معربا عن أمله في أن يتم تأكيد فعاليتها قريبا.

وقال ميشوستين، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال جلسة للمجلس التنسيقي الحكومي لمكافحة انتشار فيروس كورونا: “يكمن هدفنا الأهم في منع انتشار الفيروس، والسيطرة على الوضع دون توقف وبشكل استباقي. وهذا الأمر لا يتمثل فقط في فرض قيود على الرحلات الجوية أو إجراء الفعاليات الجماعية، بل إنه يشمل كذلك انتاج لقاح ضد العدوى الجديدة”.

وأضاف: “تجري حاليا في روسيا اختبارات لـ6 أدوية من هذا النوع، وعلماؤنا طوروها خلال وقت وجيز جدا، في شهرين فقط، من خلال استخدام الابتكارات المتوفرة وأحدث التكنولوجيا البيولوجية”.

وتابع ميشوستين: “نأمل في أن يتم تأكيد أمن وفعالية هذه الابتكارات، وفي أن يكون ممكنا استخدامها للوقاية من التفشي ومكافحته”.

وسبق أن أعلنت دول عدة أنها تعمل بنشاط على تكوين لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عاما وقتل أكثر من 10.4 ألف شخص فيما وصل إلى نحو 160 بلدا.

وأكدت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن لديها لقاحات واعدة ضد العدوى “COVID-19″، إلا أن كل الجهات الرسمية أشارت إلى أن عملية اختبارات الدواء وتأكيد أمنها من حيث الآثار الجانبية وإدخالها إلى السوق ستتطلب مدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا على الأقل.

المصدر: وكالات