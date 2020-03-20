إسبانيا – أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لن يترك منصبه نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة “آس” واسعة الانتشار في إسبانيا، أن زيدان، الذي يرتبط مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى العام 2022، سيبقى في منصبه، بغض النظر عن النتائج التي سيحققها الفريق الملكي مع نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير إعلامية، تناقلت خلال الفترة الماضية، أنباء عن خطط مسؤولي ريال مدريد، لإقالة زيدان إن لم يتوج الفريق بأي لقب هذا الموسم.

وودع ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا على يد ريال سوسييداد، كما بات مهددا بالخروج من بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر في ذهاب الدور ثمن النهائي على أرضه أمام مانشستر سيتي بهدفين لواحد.

وبعد انقضاء 27 جولة من منافسات الدوري الإسباني، يحتل الريال المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة، المتصدر بـ58 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا متوقفتان حاليا حتى إشعار آخر، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: matchtv.ru