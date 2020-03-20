ليبيا – أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب أن ليبيا خالية من المرض رغم تسجيل 15 حالة اشتباه على مستوى البلاد تبين خلوها جميعا من المرض بعد إجراء التحاليل اللازمة.

عقوب وخلال إجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اليومي الخميس قال:”سجلنا 8 حالات اشتباه بالوباء واحده في البيضاء و البقية في مدينة بنغازي وما جاورها وكل الحالات سالبة وخالية من الفيروس وإن الأمر جلل”، موجها الشكر لكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد المرابطين في أعمالهم لمواجهة هذه الأزمى رغم الإمكانيات المتواضعة.

ودعا عقوب إلى تكاتف الجميع وعدم بث الذعر بين المواطنين، مؤكدا أن تعليق الدراسة وفرض حظر التجول لمدة أسبوعين لأجل حصر المرض في حال ظهوره بعد انتهاء فترة الحضانة.

كما أكد أن التجمعات هي المصدر الرئيسي لتفشي المرض وانتشاره،مشددا على الجميع ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة بالخصوص.

وأصدر وزير الصحة تعليماته بضرورة تطبيق الاتفاق مع مراكز الأمراض السارية بالمدن والمناطق من خلال تجهيز أسرة للحجر الصحي للحالات المشتبه بها على ألا يتم نقلها إلى المركز الرئيس للحجر إلا بعد ظهور النتائج والتأكد من إصابتها،مطالباً أعضاء المهن الطبية أن توجه الرأي العام بالإتجاه الصحيح عن طريق نشر التوعية.