ليبيا – إجتمعت لجنة الأزمة التابعة للرئاسي في طرابلس لليوم الثالث على التوالي بحضور كل من القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري والعضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق حمودة سيالة ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير ورئيس ديوان محاسبة طرابلس خالد شكشك ورئيس جهاز الرقابة الإدارية بطرابلس الشنطي ، كما حظر هذا الاجتماع آمر غرفة العمليات الرئيسية التابعة للرئاسي أسامة جويلي.

الإجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة تطورات الوضع العسكري لمسلحي الوفاق وخطط تعزيز الأمن في العاصمة طرابلس ومحيطها خاصة مع تواصل ما وصفها بـ”خروقات قوات حفتر المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) لوقف إطلاق النار.

وحضر الاجتماع المنعقد اليوم الخميس آمر غرفة العمليات العسكرية ومدير مركز الطب الميداني والدعم.