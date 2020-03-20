فرنسا – اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، اليوم الجمعة، إن بلاده في بداية الأزمة فقط، بشأن فيروس كورونا، وإنها في سباق مع الزمن لمكافحة الفيروس و”يجب أن نكون قادرين على التحرك”.

وأكد ماكرون أن فرنسا لا تزال في بداية أزمة الفيروس التاجي “كورونا” وهي في سباق للحد من تقدمه.

وقال ماكرون في بداية اجتماع لخلية الأزمة في وزارة الداخلية: “نحن في بداية هذه الأزمة. لقد اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب الموجة الأولى، لكننا بدأنا سباقا ضد الفيروس. يجب أن نعيد تنظيم أنفسنا في كل لحظة”.

وسجلت فرنسا في آخر حصيلة لها أمس الخميس، 10995 إصابة بفيروس كورونا، و372 حالة وفاة.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة المتوفين بالعدوى.

المصدر: رويترز