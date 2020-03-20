وربح الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، وفق “رويترز”.

وصعد الذهب في العقود الآجلة الأميركية 0.6 بالمئة إلى 1487.90 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا “إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد. ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر”.

وسعت الأسهم الآسيوية لالتقاط الأنفاس عقب مكاسب في وول ستريت، بينما تجاوز الدولار أعلى مستوى في ثلاث سنوات مع تسبب الوباء في اندفاع صوب السيولة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1701.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، وقفز البلاتين 4.6 بالمئة إلى 613.54 دولار لكنه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق.

ويقول محللون إن البلاتين والبلاديوم سيظلان يسجلان اضطرابا في الأشهر المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها تفشي فيروس كورونا، قبل أن يشرعا في تعاف مؤقت بدعم من فجوة إمدادات في البلاديوم وارتباط البلاتين بالذهب.

وربحت الفضة في المعاملات الفورية خمسة بالمئة إلى 12.72 دولاربحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، لكنها تتجه صوب تسجيل ثانيا نخفاض أسبوعي بنحو 15 بالمئة منذ أيلول 2011.