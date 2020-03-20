مصر: شفاء 42 شخصا من فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات لـ7 وتسجيل اصابات جديدة

مصر: شفاء 42 شخصا من فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات لـ7 وتسجيل اصابات جديدة

مصر – أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 46 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 7 حالات، ووصول حصيلة الأشخاص الذين تحولت نتائج فحصهم من إيجابية لسلبية إلى 42.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، بتسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل 4 أجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة، و42 مصريين من المخالطين للمصابين الذي تم رصدها سابقا.

ولفت مجاهد إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة، فارق الحياة مستشفى العزل.

وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 42 حالة.

وذكر مجاهد أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 وفيات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية