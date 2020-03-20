ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب إن إجراء إنتخابات أو تحقيق أي خطوات سياسية في ليبيا يجب أن تتوافق عليها الأطراف الحالية.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن الاوضاع الراهنة غير مناسبة لإجراء انتخابات برلمانية سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية أو الأمنية.

وشدد على أن العمليات العسكرية الدائرة في طرابلس تحول دون إجراء أي انتخابات في الوقت الراهن وأن مثل هذه الخطوة يستبعد اتخاذها قبل عامين.

عضو مجلس الدولة رأى أن حل الأجسام القائمة سيدخل البلاد في حالة فراغ خاصة أن الأجسام الحالية هي المسؤولة عن قوانين تنظيم الانتخابات والاستفتاء على الدستور والقرارات الأخرى التي من شأنها إجراء أي خطوة سياسية.