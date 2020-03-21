روسيا – كشفت “لوك أويل”، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، عن توقعاتها لأسعار النفط للمرحلة القادمة، وسط مخاوف من مواصلة الذهب الأسود انهياره.

ولم يستبعد ليونيد فيدون، نائب رئيس “لوك أويل”، مسألة هبوط أسعار النفط حتى مستوى 15-20 دولارا للبرميل.

وقال فيدون في مقابلة تليفزيونية: “لقد أجرينا تحليلا تقنيا، وبالطبع مثل أي تحليل تقني فإنه يعد تقييما شخصيا، ووفقا للتحليل فإن أسعار النفط قد تهبط إلى نطاق 15 – 20 دولارا”.

وانهارت أسعار النفط مؤخرا بعد فشل موسكو والرياض في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020 في إطار تحالف “أوبك+”.

ورفضت الرياض مقترحا روسيا بتمديد تخفيضات الإنتاج بناء على الشروط الحالية، فيما لم تقبل موسكو مقترحا سعوديا بزيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وعقب ذلك أعلنت السعودية عزمها زيادة إنتاج النفط بشكل كبير اعتبارا من أبريل القادم ما ساهم في هبوط أسعار الخام.

المصدر: “نوفوستي”