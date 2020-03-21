روسيا – أعلن الدكتور ألكسندر بولييف، أخصائي الجنس وعلم النفس، أن الرجال الذين يهتمون كثيرا بمظهرهم الخارجي وجاذبيتهم، هم أكثر من الآخرين يميلون إلى خيانة زوجاتهم.

ووفقا له، أن العلاقة بين الرغبة بالظهور بمظهر جميل والخيانة الزوجية، موجودة فعلا لدى الرجال، وقال “الرجال الذين يزورون صالون الحلاقة باستمرار، هم أكثر من غيرهم يعتنون بمظهرهم، لذلك نسبة كبيرة منهم لديهم عشيقات كثيرات”.

ويؤكد بولييف، على أن وجود الشعر الكثيف والقاسي لدى الرجل دليل على ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون في جسمه و”لهذا السبب يمكن أن يخون”. وأضاف نفس هذا الاتجاه يلاحظ لدى الرجال الذين هم زبائن دائمون لمتاجر الملابس، حيث وفقا للإحصائيات أن الرجال الذين يترددون على متاجر الملابس دائما، لديهم الكثير من العشيقات مقارنة بالآخرين.

واختتم الخبير حديثه بالقول، يجب أن نكون حذرين في هذه المسألة، لأن رغبة الرجل بالظهور بمظهر حسن وجذاب قد تكون إرضاء لزوجته أو حبيبته فقط.

المصدر: نوفوستي