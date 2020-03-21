طهران – بلغت نسبة التضخم في إيران خلال السنة المالية الماضية 34.8% بحسب بيانات مركز الإحصاء.
ونشر مركز الإحصاء الإيراني، السبت، معطيات العام المالي الماضي – تبدأ السنة المالية في 21 مارس/ آذار حتى 20 من نفس الشهر للعام التالي- بحسب التقويم الإيراني.
وأوضحت المعطيات أن نسبة التضخم خلال السنة المالية الماضية ارتفعت بنسبة 7.9% مقارنة بالسنة التي سبقتها لتبلغ 34.8%.
وبعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2015، انخفضت نسبة التضخم في إيران عام 2016 إلى خانة الآحاد وبلغت 9%، لأول مرة بعد 26 عاما.
وعادت نسبة التضخم في إيران وارتفعت في 2018 بعد إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وتجاوزت نسبة التضخم 50% في مايو/ أيار 2019.
الأناضول