إيران.. 34.8% نسبة التضخم في العام المالي الماضي

إيران.. 34.8% نسبة التضخم في العام المالي الماضي

طهران – بلغت نسبة التضخم في إيران خلال السنة المالية الماضية 34.8% بحسب بيانات مركز الإحصاء.

ونشر مركز الإحصاء الإيراني، السبت، معطيات العام المالي الماضي – تبدأ السنة المالية في 21 مارس/ آذار حتى 20 من نفس الشهر للعام التالي- بحسب التقويم الإيراني.

وأوضحت المعطيات أن نسبة التضخم خلال السنة المالية الماضية ارتفعت بنسبة 7.9% مقارنة بالسنة التي سبقتها لتبلغ 34.8%.

وبعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2015، انخفضت نسبة التضخم في إيران عام 2016 إلى خانة الآحاد وبلغت 9%، لأول مرة بعد 26 عاما.

وعادت نسبة التضخم في إيران وارتفعت في 2018 بعد إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.

وتجاوزت نسبة التضخم 50% في مايو/ أيار 2019.

الأناضول