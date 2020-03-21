إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في البلاد إلى 833 شخصا.

إلى ذلك أعلنت الوزارة ومستشفى “شعاري تسيدك” في القدس أمس الجمعة، عن “أول حالة وفاة لمريض بفيروس كورونا في إسرائيل، علما أن المريض مكث في القسم الخاص لمرضى كورونا في المستشفى منذ أسبوع، وكان بحالة خطرة مع مشاكل صحية مزمنة”.

وعُلم أن المسنّ المتوفى، أصيب في بيت عجزة انتشر فيه الفيروس، وأن حالة إحدى المسنّات التي كانت في نفس بيت العجزة، والتي تبلغ من العمر 89 عاما، حرجة جدا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت بعد ظهر الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 705 إصابات، بينها 10 حالات خطيرة، وحالتان حرجتان لمسنتين، و662 حالة طفيفة و18 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 18 مريضا.

المصدر: RT، عرب 48