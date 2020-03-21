ليبيا – تمكنت رجال الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط مواطنين ليبيين يقومان بتهريب المهاجرين غير القانونيين في إحدى سيارات الإسعاف مقابل مبلغ مالي.

الإدارة أعلنت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية أن دورياتها في سرت تمكنت من ضبط سيارة إسعاف يقودها سائق ليبي يرافقه فني تخدير وعناية فائقة، يقومان يتهريب مهاجرين غير شرعيين من أجدابيا إلى الخمس مقابل مبلغ مالي.

وكشفت الإدارة أنها اتخذت الاجراءات اللازمة مقابل المتهمين وإحالتهم هم والمهاجرين إلى النيابة العامة ليتلقون أقصى العقوبات لاستخدام سيارات الإسعاف وقت الأزمة في الأغراض غير القانونية.



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