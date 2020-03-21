ليبيا – إعتبر خالد محيي الدين أحمد مدير قسم سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في رسالة وجهها إلى جميع أعضاء النقابة أن إجماع المحاميين على إنقاذ هذا الكيان إنجاز كبير وإعلاء لسيادة القانون في ليبيا.

مدير قسم القانون في البعثة الأممية لفت في تصريح لصحيفة”الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن ذلك يعكس صورة إيجابية عن ليبيا والليبيين لجميع البلدان الأخرى.

وأضاف أنه يؤكد اتحاد القوى الديمقراطية الليبية في ظل هذه الظروف الصعبة من أجل إنجاح الانتخابات وتفعيل نقابة المحامين.

كما نوّهت البعثة إلى أن النقابة عنصر مهم من عناصر نظام العدالة ودعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدةً أن ذلك من شأنه دعم برنامج إصلاح العدالة.

وأوضحت أنها ستواصل تقديم أقصى دعمها لهذه المؤسسة، مبديةً أملها بأن يركز أعضاء المجلس الجديد على مشروع الخطة الاستراتيجية للنقابة الوطنية التي بموجبها يتم التخطيط لإنشاء خمس لجان دائمة معنية بالدستور والتشريع وحقوق الإنسان والحريات والعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد والقانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن جموع المحامين في عموم البلاد تمكنوا من انتخاب نقيب لهم بعد خوضهم تجربة وُصفت بـ”الديمقراطية” نهاية الأسبوع الماضي أسفرت على انتخابات النقابة العامة بطرابلس والنقابات الفرعية عن فوز عبد الرؤوف قمبيج بمنصب النقيب بحصوله على 420 صوتاً كما تم انتخاب عمر عبد الحميد ماضي نائباً له.