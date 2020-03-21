ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار ابراهيم بوشناف بلاغ بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

البلاغ تضمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة قرار رقم (339) لسنة 2020 ميلادي بشأن تشكيل غرفة طوارئ أمنية في منفذ أمساعد البري والمنطقة المحيطة به.

وستتولى الغرفة تنفيذ الاختصاصات لمنصوص عليها في التشريعات النافذة وتنفيذ خطة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في منفذ امساعد وامنطقة المحيطة به.

وأكد القرار أنه لرئيس الغرفة اتخاذ مايراه مناسباً من اجراءات عاجلة لمواجهة المستجدات في المنفذ والمنطقة المحيطة به وإخطار الوزير حالاً.

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