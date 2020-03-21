تونس – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد امس حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الرئيس التونسي خلال كلمة متلفزة، أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى، كما طلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم.

كما دعا التونسيين إلى عدم الجزع والخوف، قائلا إن تونس قادرة على التصدي لهذا الفيروس، مشيرا إلى أنه يتعين الاهتمام بأصحاب الدخل المنخفض.

وأعلنت السلطات في تونس، التي سجلت 54 حالة إصابة بالفيروس، حظر التجوال وأغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية، كما أغلقت المقاهي والمساجد.

وكان قيس سعيد قد أكد في اجتماع لمجلس الأمن القومي ضرورة اتخاذ قرارات إضافية لمحاصرة جائحة فيروس كورونا والقضاء عليها.

وصرح بأنه وأمام تفاقم الأرقام المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، يمكن البحث عن سبل أخرى حتى نتجنب التجمعات والتنقل، بالإضافة إلى الوسائل الصحية التقليدية.

وشدد على تأمين المرافق العمومية والخدمات الأساسية للجميع وتوفير الأغذية للمعوزين والذين يوفرون قوتهم بالعمل اليومي، والتصدي للمحتكرين الذين يحاولون الإثراء بتجويع التونسيين والتونسيات، وملاحقتهم قضائيا.

وأفاد بأنه لا مجال لأخذ قرارات من أية سلطة محلية أو جهوية دون الرجوع إلى السلطة المركزية والتنسيق معها، مبينا أنه لا مجال في تونس لمن يريد أن يضعف الدولة ومؤسساتها.

ودعا سعيد المنظمات العالمية والأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات متناسقة مع قرارات الدول، مشددا على الحاجة إلى حد أدنى من التنسيق على المستوى العالمي حتى لا يبقى المواطنون عالقين بعد قرار غلق الحدود.

وتوجه بالشكر للقوات المسلحة والأمن والديوانة وأعوان الطيران وكل الشباب المتطوعين على الاستماتة في التصدي للجائحة، موصيا التونسيين بالوعي والانضباط للإجراءات التي يتم اتخاذها للسيطرة على خطر انتشار الفيروس.

المصدر: RT + وكالات