مصر – كشف حارس مرمى فريق بيراميدز المصري لكرة القدم، أحمد الشناوي، أسباب رحيله عن نادي الزمالك، وحقيقة الأزمة مع إدارة “القلعة البيضاء”.

وقال الشناوي خلال استضافته على قناة أون تايم سبورت “تربطني علاقة جيدة بجماهير الزمالك، رحلت عن الأبيض بعد شعوري بأنني غير مرغوب في بقائي بعد إصابتي بالرباط الصليبي بجانب قيمة عقدي الكبير”.

وأضاف: “أدركت أن الزمالك لا يرغب في بقائي بعد استقدام عماد السيد، وبعدها تلقيت اتصالات من المستشار تركي آل الشيخ رئيس بيراميدز وقتها”.

وتابع “تم التفاوض مع الزمالك وانتقلت لصفوف بيراميدز مقابل 55 مليون جنيه، بجانب تحمل آل الشيخ أجزاء من راتب فرجاني ساسي وكريستيان جروس”.

وعن حقيقة الأزمة والشكوى، علق الشناوي: “لم أحصل على راتب الموسم الأول، حصلت فقط على مقابل مادي للتنازل عن الشرط الجزائي والتجديد لمدة 4 سنوات قبل البيع لبيراميدز”.

وختم أحمد الشناوي حديثه، قائلا: “سأحاول حل الأمور بشكل ودي مع إدارة نادي الزمالك”.

المصدر: وكالات