ليبيا – اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حات العريبي على أن الحكومة تدخلت بشكل مباشرة بناءً على تعليمات رئيسها عبدالله الثني وقامت بأجلاء عدد 85 مواطن من منفذ السلوم وتوفير السكن لهم بمدينة مطروح .

العريبي أضاف في تصريح خاص لصحيفة المرصد اليوم الجمعة بأن الحكومة حلت أيضاً مشكلة 650 ليبي عالقين بتونس بعد تخلي سفارات الوفاق عنهم بتونس ومصر حسب قوله.

وأكد الناطق باسم الحكومة في ختام تصريحه على أن رئيس الحكومة عبدالله الثني أصدر تعليماته بتقديم الازم لكل الليبيين بالدخل والخارج حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا بسلام .