ليبيا – أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها اليوم السبت على أنها كانت ولازالت تنظر لكل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبين بشكل إيجابي، مذكرةً بعثة الأمم المتحدة والأطراف الراعية لمؤتمر برلين بمسؤوليتهم المباشرة في إلزام حكومة الوفاق “منتهية الصلاحية” وكذلك تركيا ومرتزقتها بوقف الأعمال العِدائية بإستمرارهم في نقل المرتزقة الإرهابيين إلى طرابلس.

القيادة العامة أضافت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن حكومة الوفاق التي وصفتها بـ”غير شرعية” وتركيا استغلوا حالياً الموقف الإنساني المتعلق بإعادة الليبين العالقين بمطارات تركيا والتي استعملت واستغلت لنقل المرتزقة الإرهابيين من المطارات التركية على ذات الرحلات المتجهة إلى مطار مصراته وكذلك استمرار إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية من الموانئ التركية إلى ميناء طرابلس ومصراته لدعم المرتزقة والارهابيين.

وتابعت قيادة الجيش :” إن القيادة العامة ملتزمة بوقف القتال طالما ألتزم به بقية الأطراف في إطار الالتزام المتبادل ، لكن لن تقبل القيادة العامة ان تكون هي فقط المطالبة بالالتزام بوقف إطلاق النار وتترك المليشيات الإرهابية والمرتزقة يعيشون في طرابلس يعيثون في طرابلس فساداً وإجراماً وترويعاً” .

وأشارت القيادة العامة إلى إتخاذها إجراءات وقائية وإحترازية في كل ربوع ليبيا لتوفير الحماية لشعب الليبي، محذرةً من نقل المرتزقة السوريين والآتراك حالياً بالآلاف عبر تركيا إلى طرابلس مع انتشار هذا الوباء في تركيا سيؤدي إلى إنتشار هذا المرض القاتل في طرابلس وغرب البلاد .

وبشأن إغلاق الموانئ والحقول النفطية اكدت القيادة العامة في ختام بيانها على أن القبائل الليبية هي المعنية بهذا الأمر وذلك بسبب إستخدام حكومة الوفاق “غير الشرعية” لعوائد النفط في تمويل المليشات واستجلاب الأسلحة والمرتزقة الإرهابيين .