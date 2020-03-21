ليبيا – أجرى وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الجمعة جولة تفقدية في مدينة بنغازي للتأكد من مدى تطبيق قراره رقم 334 لسنة 2020 بشأن فرض حظر التجول الذي تم اتخاذه ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فايروس كورونا إلى ليبيا.

الجولة شملت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مختلف مناطق وشوارع مدينة بنغازي الرئيسية التي شهدت انتشاراً واسع النطاق لوحدات وكتائب الجيش وأجهزة وإدارات وزارة الداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية.

والتقى وزير الداخلية خلال الجولة بمدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي والناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي.

وحيا وزير الداخلية خلال جولته رجال الجيش و الشرطة و الأجهزة الأمنية القائمين على تنفيذ القرار، مثمناً وعي المواطنين وحرصهم على التعاون في تطبيق كافة الاجراءات المتخذة.

واستمع الوزير لعدد من المواطنين الذين تزامن وجودهم في الشارع العام خلال جولته وتبين أن معظمهم من الجهات المستثناة من قرار فرض حظر التجول.

كما أجرى زيارة لإحدى الصيدليات العاملة في مدينة بنغازي مطمئناً على توفر المخزون الدوائي في البلاد وعدم ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة تلك المستخدمة في الوقاية من الأمراض والأوبئة.

وشدد بوشناف على ضرورة الإبقاء على الأسعار على ما كانت عليه قبل الأزمة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة ورادعة وفورية ضد كل المخالفين الذين ينوون الثراء على حساب الأزمة.

ودعا كافة المواطنين الاستمرار في التقيد بقرار حظر التجول، مؤكداً أن الأمور مطمئنة وأن القرار المتخذ قد يكون تصاعدياً لضمان عدم دخول الوباء إلى ليبيا.

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