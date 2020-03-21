ليبيا – إعتبر المتحدث باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري أن قرار حظر التجول ليس لتقييد الحرية بل لتقليل إنتشار فيروس كورونا، مؤكداً على لوحظ إستجابة جيدة من قبل المواطينين بالرغم من وجود بعض المخالفات غير المسؤولة.

المسماري لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حظر التجول نجح بشكل جيد لكنه مازال بحاجه لأدوات لتثبيته من خلال رجال الأمن المسموح لهم بتنفيذ القرار.

وأوضح أن الجهات التي ستنفذ قرار الحظر هي اللجنة التي يرأسها الفريق عبد الرازق الناظوري إلى جانب القوات المسلحة ووزارة الداخلية التي ستلعب دور في تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن الحظر يحتاج لتكاتف الجهود فالمواطن هو أول من ينفذ القرار.

ونوّه إلى أن الحظر يطبق على الجميع لكن للإلزام و الفرض هناك جهات و أجهزة امنية و وحدات من القوات المسلحة مختصة لتنفذ هذا الأمر، مبيناً أنه على كل الليبيين و المقيمين في البلاد إدراك أن هذا الإجراء هو من أجل المحافظة على الصحة العامة و على عدم إنتشار الوباء و هي الخطوة الاولى لمكافحته.

كما استطرد حديثه:”المواطن هو الأول الذي يجب أن يكون في صف القرار طبقت بعض الإجراءات بالقبض في بنغازي و المستشار بوشناف أكد على القانون الذي يحق به مصادرة أي آلية وحجز مواطن يخرق القرار، الأمر يتعلق بأمن دولة وخطير فأي خرق وعدم إستجابة يعني إنتشار الوباء”.

وأوضح أن المستثنين من قرار الحظر هم المكلفين بالقرار و رجال السلامة و الحالات التي تستدعي نقلها بسيارات الإسعاف للمستشفيات وغير ذلك عليهم المكوث في المنازل حتى العسكريين غير المكلفين عليهم البقاء بمعسكراتهم و منازلهم والتقييد بأوامر قياداتهم.

وعلق على إرتفاع السلع والأدوية ومستلزمات التعقيم قائلاً:”امتداد اللاوطنية من 2014 رأينا التجار رفعوا إسطوانة الغاز المنزلي 120 دينار، المشكلة الآن مشكلة إنتماء الإستغلال الكارثة و الجانحة التي اصبحت وباء عالمي ورفع الاسعار لا نستطيع أن نحكم على الأمر لأن هناك سوق عالمي لكن على الليبيين تحمل المرحلة خاصة التجار وأصحاب الأموال و حتى لو ابقوا الاسعار كما هي عليه الدولة ستعوضهم، إن كان استغلال وثبت ذلك ستكون هناك عقوبات رادعة من الشعب و القوات المسلحة و القانون خاصة أن الأزمة تحتاج لتراحم وتقارب بين المواطنين”.

الممساري كشف عن إستثناء بعض الصيدليات و المستشفيات من قرار حظر التجول وحالياً يتم النظر بإمكانية استثناء المخابز، مشدداً على تكاتف الحكومة و القيادة العامة و الشعب لتنفيذ الإجراءات الأولية لمواجهة كورونا.